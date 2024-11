Ponad 5,8 mln mieszkańców części stanów Kolorado i Nowy Meksyk mieszka na terenach objętych ostrzeżeniami przed burzami śnieżnymi. W czwartek w wielu miejscach tej części Stanów Zjednoczonych wystąpiły potężne opady śniegu, co doprowadziło to do paraliżu komunikacyjnego.