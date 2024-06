WHO ostrzega. Do sprzedaży trafił podrobiony lek

W podróbkach może w ogóle nie być głównej substancji czynnej tego leku, jaką jest semaglutyd - albo jest jej zbyt mało, by mógł on prawidłowo działać - przekazał wicedyrektor WHO ds. leków i produktów leczniczych dr Yukiko Nakatani.

Podróbki leku miały dotrzeć już do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, USA i Brazylii. Podrobiony Ozempic ma być sprzedawany w wersji do iniekcji (tzw. peny do wykonywania zastrzyków), tak jak w oryginalnej wersji, co może uśpić czujność pacjentów.