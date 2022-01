Jadącą szybko w kierunku granicy furgonetkę zauważono na przejściu w Harka. Jeden z funkcjonariuszy straży granicznej stanął jej na drodze, sygnalizując, by zatrzymała się do kontroli. Zamiast tego kierowca wcisnął pedał gazu, zmuszając funkcjonariusza do uskoczenia w bok.

Inny pogranicznik oddał wówczas strzały do pojazdu, chcąc zmusić kierowcę do zmiany kierunku jazdy. Furgonetka na węgierskich tablicach rejestracyjnych pokonała granicę, po czym uległa awarii.

Policja zatrzymała kierowcę i około 30 pasażerów

Austriacka policja zatrzymała egipskiego kierowcę oraz około 30 osób nieznanych narodowości - podała węgierska policja.

Według danych policji węgierskiej w ostatnich tygodniach ubiegłego roku władze węgierskie udaremniały przedostanie się do kraju na południowej granicy z Serbią i Rumunią około 2000-2500 migrantów tygodniowo.