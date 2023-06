Według węgierskich badaczy najlepiej urodzić dziecko między 23 a 32 rokiem życia. Badanie wykazało, że wówczas ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dziecka jest najmniejsze.

Wyniki badania przytacza brytyjski "The Sun". Przeanalizowano 31 128 ciąż z niechromosomalnymi zaburzeniami rozwoju. Ryzyko wystąpienia u noworodków problemów niezwiązanych z chromosomami było o 20 proc. wyższe w przypadku matek poniżej 22. roku życia i o 15 proc. wyższe, kiedy matki miały więcej niż 35 lat.

Najczęstsze zaburzenia dzieci młodych matek dotyczyły rozwoju mózgu i kręgosłupa oraz problemów z ośrodkowym układem nerwowym. W przypadku starszych matek najczęściej pojawiały się zaburzenia rozwoju głowy, szyi, uszu i oczu u dzieci.

U młodych matek częściej pojawiały się też problemy z nerwami. U dzieci starszych kobiet odnotowano większe ryzyko rozszczepu podniebienia.

Zmiana trendów społecznych i wieku rozrodczego

Profesor Boglárka Pethő z Uniwersytetu Semmelweisa w komentarzu do badania podkreśliła, że "niegenetyczne zaburzenia wrodzone mogą rozwinąć się w wyniku długotrwałego narażenia matek na wpływ środowiska".

Zwróciła uwagę, że w krajach rozwiniętych zmieniły się zachowania społeczne, a wiek rozrodczy został przesunięty "w skrajnym stopniu". Dlatego jej zdaniem "istotne jest odpowiednie reagowanie na ten trend".

"The Sun" przytacza dane, które pokazują jak ten trend zmieniał się w Wielkiej Brytanii. Średni wiek kobiety, która zostawała matką, w 1973 roku wynosił 26 lat. W 2021 roku było to już 30 lat.

Pytania o przyczyny

Naukowcy z Węgier starali się wskazać przyczyny występowania wad wrodzonych. "Możemy jedynie przypuszczać (...), że w przypadku młodych matek mogą to być głównie czynniki związane ze stylem życia - takie jak palenie tytoniu, spożywanie narkotyków lub alkoholu. Oraz to, że często młode matki nie są przygotowane do ciąży" - powiedziała Boglárka Pethő, cytowana przez brytyjski dziennik.

"Wśród starszych matek pewną rolę mogą również odgrywać skutki środowiskowe, takie jak narażenie na chemikalia i zanieczyszczenie powietrza oraz starzenie się komórek jajowych i endometrium" - dodała badaczka.

