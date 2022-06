Dyrekcja parku rozrywki musiała podjąć trudną decyzję tuż przed rozpoczęciem wakacji, które są najbardziej pracowitym okresem roku. Część atrakcji będzie czynna tylko do godz. 19. Zazwyczaj pozostawały dostępne do godz. 23.

Brak pracowników sezonowych

"Jest nam bardzo przykro z powodu rozczarowania, jakie wywołała ta tymczasowa sytuacja. Liczymy, że problem zostanie szybko rozwiązany" - ogłosiły władze parku w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Na stałe w parku rozrywki jest zatrudnionych ok. 200 osób. W sezonie ich liczba wzrastała dotychczas nawet do 1,7 tys. Dyrekcja deklaruje, że w miarę postępów w rekrutacji będzie sukcesywnie wydłużać czas działania kolejnych atrakcji.

Gardaland to największy park rozrywki we Włoszech. Powstał w 1975 roku w miejscowości Ronchi na północy kraju. W ubiegłym roku odwiedziły go ponad 3 mln turystów.

Problemy nie tylko w parkach rozrywki

Cała włoska branża turystyczna, która przeżywa ożywienie po dwóch latach pandemii koronawirusa, ma podobne problemy. Organizacje branżowe alarmują, że brakuje około 300 tys. pracowników, w tym 100 tys. kelnerów.