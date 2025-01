- Od dziś jestem pradziadkiem - obwieścił Joe Biden na konferencji prasowej w Kalifornii, podkreślając, że jest to dla niego pamiętny dzień. Z kolei amerykańska pierwsza dama Jill Biden udostępniła zdjęcie pierwszej pary z ich prawnukiem. Jak przekazała, mały chłopczyk nazywa się William Brannon Neal .

USA. Joe Biden został pradziadkiem. Jego wnuczka urodziła chłopczyka

Naomie Biden urodziła dziecko. To córka Huntera Bidena

Był to dziewiętnasty ślub, który odbył się w Białym Domu oraz pierwszy od czerwca 2008, kiedy to prezydent George W. Bush oraz pierwsza dama zorganizowali tam przyjęcie weselne dla swojej córki. Był to również pierwszy ślub wnuczki prezydenta, który odbył się w tym szczególnym miejscu.