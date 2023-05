Osoby noszące bluzy z kapturem to zwykły widok nie tylko we wschodnim Londynie, ale i w wielu innych miejscach. Tymczasem zgodnie z nową zasadą w Romford zakazane zostało noszenie tego rodzaju odzieży w centrach handlowych i sklepach.

- To najgłupsza rzecz, jaką w życiu słyszałem - mówi Mohamed Amraoui, 24-letni strażnik więzienny, cytowany przez "Guardiana".

Zabronione jest tam także noszenie masek narciarskich i kasków motocyklowych. Z drugiej jednak strony można mieć na sobie maski chirurgiczne i religijne nakrycia głowy i twarzy.

Inicjatywa, która wyszła od Romford Business Improvement District, została poparta przez radnych Havering i lokalnych funkcjonariuszy policji metropolitalnej. Określono to, jako "środek przeciwko zachowaniom aspołecznym".

- To kwestia dyskusyjna, ponieważ stereotypowo ktoś noszący czapkę narciarską może chcieć narobić kłopotów - dodaje także Amraoui. Wskazuje jednak na dużą różnorodność w ubiorze wśród mieszkańców i chęć noszenia takiego rodzaju odzieży z powodu panującej mody.

Mieszkańcy Anglii i Walii zgłaszają większą liczbę przypadków przestępczości

Na podstawie relacji mieszkańców, w Anglii i Walii narastają zachowania aspołeczne. Zgodnie z przeprowadzoną ankietą dotyczącą przestępczości, w 2020 roku badani zgłosili o około 30 proc. więcej takich zachowań niż miało to miejsce w roku 2012.

Są jednak osoby popierające zakaz ogłoszony w Romford, tak jak np. sklepikarze i pracownicy jednego z czterech tamtejszych centrów handlowych. Kierownik sklepu Select Tech, Jon Lyme, poinformował, że był "terroryzowany" przez grupy masowo kradnące m.in. iPhone'y. - Wbiegają i biorą to, co im wpadnie w ręce. I wszyscy mają zakryte twarze - relacjonował.

Niektórzy z mieszkańców wskazują jednak, że pomysł z zakazem ma wady. Tłumaczą, że bluzy z kapturem noszone są przeważnie przez młode osoby, więc może to być swoistym rodzajem naznaczenia ich jako złych. Poza tym, jak wskazano, działanie w zgodzie z czymś, na co nie ma wyraźnych dowodów, może odwrócić uwagę od tego, co faktycznie mogłoby się w takiej sytuacji zadziałać.