W masce diabła i z naładowaną bronią. Ochroniarze zapobiegli tragedii

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Ochroniarze powstrzymali uzbrojonego mężczyznę w masce diabła przed wtargnięciem do klubu ze striptizem. Przed lokalem doszło do szarpaniny. Manuel Resto, który jako pierwszy starał się zatrzymać napastnika podkreślił, że za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tragedii. Mężczyzna został aresztowany i usłyszał zarzuty.

Zdjęcie Mężczyzna w masce diabła i z bronią w ręku próbował wejść do klubu ze striptizem / FOX 13 Tampa Bay / YouTube