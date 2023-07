W Kalifornii dopuszczono do ruchu latający samochód

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Prototyp latającego samochodu kalifornijskiego startupu został dopuszczony do ruchu przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego (FAA). "Model A" otrzymał certyfikat zdatności do lotu m.in. dla celów badawczych czy rozwojowych. Twórcy przyznają, że do stworzenia pojazdu zainspirował ich film "Powrót do przyszłości część II".

Zdjęcie Latający samochód dopuszczony do ruchu / Alef Aeronautics/Ferrari Press / East News