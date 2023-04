Do brutalnego morderstwa doszło w piątek wieczorem w małym miasteczku Cleveland w hrabstwie San Jacinto na północ od Houston (Teksas).

USA: Brutalny mord w Teksasie. Zabił pięć osób "w stylu egzekucyjny"

Jak podkreślają lokalne służby, 38-letni Francisco Oropeza miał pić alkohol i ćwiczyć strzelanie z broni na swojej posesji. W pewnym momencie przyszedł do niego sąsiad, by próbować go uciszyć, ponieważ chciał on uśpić swoje dziecko.

- Będę strzelał na moim podwórku, będę robił u siebie to, co chcę - miał według śledczych odpowiedzieć Oropeza.

W tym momencie zabójca wrócił do domu, by "uzupełnić magazynek i poszedł do sąsiadów i otworzył do nich ogień" - przekazał szeryf lokalnej policji Greg Capers. W budynku miało przybywać 10 osób - zginęła piątka z nich w wieku 18, 21, 25 i 31 lat oraz jedno dziecko.

Reklama

Dorośli zginęli na miejscu, a ośmiolatek został przewieziony do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Do szpitala miały trafić też trzy inne osoby, lecz ich stan jest nieznany.

Szeryf podkreślił, że ofiary zabito "niemal w stylu egzekucyjnym" - precyzyjnym strzałem z bliskiej odległości nad szyją z tyłu głowy. Jak dodało BBC, wszyscy zamordowani pochodzili z Hondurasu.

Francisco Oropeza przebywa na wolności. Trwa obława FBI i policji

Po brutalnej strzelaninie sprawca morderca uciekł i wciąż przebywa na wolności. - On wciąż grasuje i stanowi zagrożenie dla całej społeczności - powiedział na konferencji prasowej agent specjalny FBI James Smith, który ogłosił obławę.