"Uśmiech Cateriny". Matka Leonardo da Vinci miała być niewolnicą

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Matka Leonarda da Vinci była księżniczką z Kaukazu, która jako niewolnica została sprzedana do Wenecji, dokąd przypłynęła łodzią - taką wersję przedstawił włoski historyk Renesansu i wykładowca literatury włoskiej Carlo Vecce w zaprezentowanej we wtorek we Florencji książce "Uśmiech Cateriny".

Zdjęcie Leonardo da Vinci / Ken Walsh/Design Pics RM / East News