USA: Zamordował byłą dziewczynę. Po 20 latach został oskarżony

W trakcie dochodzenia policja czterokrotnie przesłuchiwała Holley'a. Mężczyzna przedstawiał sprzeczne historie i alibi, co zostało obalone przez kilku świadków. - Wierzymy, że ta zbrodnia była przemocą intymną ze strony partnera - powiedział Joseph Kolek, szef policji stanowej w Nowym Jorku. Jak dodał Holley, sprawca był winien kobiecie znaczą sumę pieniędzy. Megan i Edward zerwali na krótko przed morderstwem, po rozstaniu, 20-letnia wówczas kobieta zaczęła spotykać się z kimś innym.

Dzień przed zabójstwem, 13 marca, Megan powiedziała przyjaciołom, że nie będzie uczestniczyła w imprezie, bo jest na niej Edward. Zeznania świadków z tamtego wieczora wskazują na to, że następnie kobieta bezskutecznie próbowała kupić marihuanę od kilku osób. Ostatecznie Megan zdecydowała się na kontakt z Edwardem - jej głównym dostarczycielem narkotyku.

Śledztwo trwało kilkadziesiąt lat

Policjanci rozmawiali z wieloma świadkami, którzy byli obecni w pobliżu tamtej nocy. Setki wywiadów, które przeprowadzono w trakcie wieloletniego śledztwa wskazywały, że sprawcą morderstwa jest właśnie Edward. Funkcjonariusze zebrali również dowody z samochodu kobiety, gdzie została zabita. Pojazd był jednak zaparkowany w zupełnie innym miejscu niż to, w którym znaleziono ciało.

Szef policji dodał, że od czasu zabójstwa Megan nastąpił znaczny postęp w kwestii badań DNA, dzięki czemu analizowano ślady i dowody.

Edward Holley trafił do aresztu w 2021 roku - chodziło o narkotyki. Został zwolniony, ale z racji tego, że naruszył nadzór kuratorski, w lutym bieżącego roku wrócił do więzienia. To właśnie tam usłyszał zarzut w sprawie zabójstwa swojej dziewczyny.

Szwagier Megan również określił Eda jako potwora. - To nikczemny człowiek zdolny do brutalnego zamordowania pięknej, pełnej życia 20-latki i dołożenia wszelkich starań, aby przez 20 lat utrzymać swój udział w tej haniebnej zbrodni w tajemnicy - zaznaczył.