Władze stanu Maine w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych poinformowały, że aresztowały 34-letniego mężczyznę, którego podejrzewają o zabójstwo czterech osób, w tym własnych rodziców i zranienie kolejnych trzech podczas ucieczki. 34-latek przyznał się do winy.

USA: 34-latek zabił rodzinę. Kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia

34-letni Joseph Eaton kilka dni przed dokonaniem zabójstw wyszedł po dwóch latach z więzienia. "Mężczyzna odbywał wyrok za napaść z użyciem siły" - cytuje słowa pułkownika policji stanowej Williama Rossa CNN.

Służby stanowe zidentyfikowały jego ofiary. Są to: 72-letni Robert Eger, 62-letnia Patrycja Eger, 62-letnia Cynthia Eaton i 66-letni David Eaton, którego ciało znaleziono w stodole obok domu. Pozostałe ciała znajdowały się w w domu. Do ujawnienia zwłok doszło po zgłoszeniu, które złożył jeden z członków rodziny.

- Policja przyjechała we wtorek rano do domu, gdzie znalazła cztery ofiary - przekazał na konferencji prasowej Randall Keaten, porucznik policji stanowej w Maine. Ciała ofiar przewieziono do Biura Głównego Lekarza Sądowego, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.

W sprawie głos zabrała także gubernator stanu Maine, Janet Mills. W opublikowanym na Twitterze komunikacie przekazała, że jest zszokowana i zasmucona aktem przemocy, jakiego doświadczyła miejscowa społeczność.