Na koncert nie dotarło wiele osób, które w ten sposób uniknęły bezpośredniej tragedii. Jednak wiele ich znajomych zostało uwięzionych. Theresa Best z Woodstock powiedziała, że była dopiero w drodze do teatru, gdy przyjaciele do niej zadzwonili i powiedzieli o sytuacji.

- Społeczność metalowa jest bardzo miła, a moje serce boli z powodu każdego, kto stracił życie - powiedziała Best w rozmowie z ABC Chicago - Mam tylko nadzieję, że moi przyjaciele są bezpieczni - dodała.

Narodowa Służba Pogodowa w USA wydała ostrzeżenie dla Belvidere przed burzami i tornado. Potężne porywy wiatru dochodziły do 70 mil na godzinę, czyli około 112 kilometrów na godzinę. Burzy towarzyszył spory grad. Zła pogoda pozostawiła w piątek wieczorem około 103 000 ludzi bez prądu.