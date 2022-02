USA. Seria ataków nożowników w nowojorskim metrze

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Do co najmniej sześciu ataków z użyciem noża doszło w miniony weekend w metrze w Nowym Jorku. Miały one miejsce wkrótce po tym, jak władze miasta i stanu wystąpiły z nowym planem walki z przemocą w transporcie publicznym. Stan poszkodowanych jest stabilny, nie ma informacji o zatrzymaniu sprawców.

Zdjęcie Seria ataków z użyciem noża w nowojorskim metrze / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / AFP