USA: Samochód stanął w płomieniach. W środku był 84-latek

O tym, jak niebezpieczna może być jazda z przebitą oponą, przekonał się 84-latek z Kenoshy w Wisconsin. Mężczyzna próbował dojechać do domu i nie reagował nawet, gdy policjanci z radiowozu próbowali zmusić go do zatrzymania. W pewnym momencie przez iskry wydobywające się spod koła doszło do pożaru auta.

Zdjęcie Płomienie objęły auto w kilka sekund / Kenosha Police Department /