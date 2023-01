42-letni funkcjonariusz policji z miejscowości Addis w Luizjanie, David Cauthron, zabił dwie nastolatki podczas pościgu za mężczyzną podejrzanym o kradzież samochodu członka swojej rodziny. Według świadków zdarzenia radiowóz prowadzony przez mężczyznę wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z prawidłowo jadącym autem, którym podróżowały dziewczyny.

Policjant aresztowany i oskarżony

W wypadku ciężko ranny został również brat starszej z dziewczyn, student pierwszego roku na Uniwersytecie w Luizjanie. Śledczy ustalili, że w momencie zderzenia samochód policjanta jechał z prędkością około 140 km/h. Policjant miał również nie hamować przed zderzeniem.

Policjant który doprowadził do wypadku został aresztowany i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci 17-letniej Maggie Dunn i 16-letniej Caroline Gill.

- Ten funkcjonariusz musi odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących przekroczenia prędkości i zwykłego zaniedbania" - powiedział prokurator okręgowy Tony Clayton. - Opinia publiczna może być spokojna. Dokładnie przeanalizujemy i wyjaśnimy całą sprawę - zapewnił.

Złodziej też może usłyszeć zarzuty

Przez wypadek złodziejowi samochodu udało się uciec. 24-latek nie cieszył się jednak wolnością zbyt długo. Został zatrzymany kilka godzin później.

Biuro szeryfa hrabstwa West Baton Rouge poinformowało, że mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży. Wkrótce ma zostać również oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch dziewcząt.

- To on zapoczątkował cały ten łańcuch zdarzeń. Jest odpowiedzialny za wszystkie reakcje na swoje działania. Czekają go dwa zarzuty, a jeśli ten biedny dzieciak (brat jednej z nastolatek - red.) nie przeżyje, usłyszy kolejny - powiedział prokurator Clayton.

Nastolatki, które zginęły w wypadku były uczennicami liceum i cheerleaderkami.

"Gdy opłakujemy tragiczną śmierć Maggie Dunn i Caroline Gill, pamiętajcie o ich rodzinach, przyjaciołach i społeczności naszej szkoły w swoich myślach i modlitwach" - napisała drużyna cheerleaderek w poście na Facebooku. "Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo będzie nam brakować ich entuzjazmu i promiennych uśmiechów - dodano.