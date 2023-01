Profil Marcelli Hill śledzi w mediach społecznościowych około 300 tys. osób. Kobieta często publikuje krótkie filmiki, w których dzieli się obserwacjami na temat małżeństwa, związków oraz wychowywania dzieci. Jej materiały często oglądane są przez setki tysięcy widzów.

USA. Prawdę o mężu poznała przez przypadek

W jednym z ostatnich wideo zamieszczonych na TikToku kobieta zaskoczyła swoich fanów nietypowym wyznaniem.

Marcella Hill - jak zapewnia - tworzy szczęśliwy związek z ukochanym mężem. Para spodziewała się dziecka. Przyszli rodzice zaczęli zastanawiać się na imieniem potomka. Wtedy poznali prawdę o sobie, która zmieniła ich życie.

- Nigdy wcześniej nie mówiłam o tym publicznie. Poślubiłam swojego kuzyna - przyznała w opublikowanym nagraniu.

"Moi dziadkowie nazywali się identycznie"

Para poznawała prawdę przypadkiem. Marcella wraz z małżonkiem szukali wspólnie imiona dla nienarodzonego dziecka. Skorzystali z popularnej wyszukiwarki poświęconą genealogii, aby ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji. Narzędzie pozwala poznać imiona oraz historię rodziny. Kobieta pokazała mężowi imiona babci i dziadka. Jego reakcja była dla niej całkowitym zaskoczeniem.

- Moi dziadkowie nazywali się identycznie - przekazała Hill w nagraniu. - Początkowo myślałam, że mąż jest zalogowany na moim koncie. Ale rzut oka na drzewo genealogiczne pozwolił mi wszystko zrozumieć - dodała.

Marcella była zszokowana. Okazało się bowiem, że z mężem są spokrewnieni. Kobieta poprosiła pozostałych członków rodziny oraz ukochanego o potwierdzenie sensacyjnego odkrycia.

- Mąż zadzwonił do babci, a ja do dziadka. Zapytaliśmy ich czy się znają. Odpowiedzieli, że mieszkali i wychowywali się razem. To wtedy zrozumieliśmy, że jesteśmy kuzynami - wyznała kobieta.

Wideo opublikowane przez Marcellę obiegło sieć. Jak dotąd obejrzało je ponad 1,2 mln osób. Widzowie w komentarzach nie kryli zdziwienia z powodu tak późnego odkrycia pokrewieństwa.

- Wzięliśmy szybki ślub po pracy, w środku tygodnia. Nie zaprosiliśmy nikogo z rodziny. Ale nawet gdybyśmy wiedzieli wcześniej, co by ta informacja zmieniła? Byliśmy już przecież zakochani - podsumowała Marcella.