USA: Nie chciał czekać w kolejce do toalety. Stracił ramię

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

Dla Jordana Rivery z Florydy wycieczka do łazienki zakończyła się utratą ręki - podaje telewizja NBC News. Aligator zaatakował 23-latka w Port Charlotte wczesnym rankiem w niedzielę, odrywając mu ramię. Wszystko przez to, że spędzający sobotnią noc w barze mężczyzna zamiast do toalety w lokalu, postanowił przejść się do pobliskiego stawu.

Zdjęcie John Rivera nie pamięta ataku aligatora / NBC News / YouTube