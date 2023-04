Burmistrz Quinton Lucas również przekazał, że rozumie obawy o to, że postrzelenie mogło mieć podłoże rasistowskie. W niedzielę odbył się protest w dzielnicy, gdzie doszło do zdarzenia.

Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich Ben Crump, którego firmę prawniczą z Florydy zatrudniła rodzina nastolatka, stwierdził: - Nie możesz po prostu strzelać do ludzi bez usprawiedliwienia, kiedy ktoś puka do twoich drzwi. Pukanie do twoich drzwi nie jest usprawiedliwieniem. Ten facet powinien zostać oskarżony. Crump reprezentował rodziny m.in. Breonny Taylor i George'a Floyda.

Jak dodał, 16-latek został postrzelony w głowę, a kiedy upadł na ziemię, padł drugi strzał. Na podstawie tego, co przekazała mu rodzina nastolatka, napastnik był białoskóry.

Faith Spoonmore ciotka chłopca napisała w mediach społecznościowych, że 16-latek miał cudem wstać i szukać pomocy w pobliskich domach - udało się dopiero przy trzeciej próbie. Na stronie GoFundMe rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na opłatę leczenia Yarla.