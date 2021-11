USA. Joe Biden do Amerykanów: Wasze życie zmieni się na lepsze

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Prezydent USA Joe Biden obiecał swym rodakom odczuwalną poprawę warunków bytowych. - Wasze życie zmieni się na lepsze - i to dosłownie - powiedział we wtorek w Woodstock w stanie New Hampshire. Jego słowa mają związek z przyjętą przez Kongres ustawą o infrastrukturze.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / KEVIN DIETSCH / Getty Images