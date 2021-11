Elon Musk do Berniego Sandersa: Ciągle zapominam, że jeszcze żyjesz

"Ciągle zapominam, że jeszcze żyjesz" - odpisał senatorowi Elon Musk, właściciel marki Tesli oraz firmy Space X. Jak podaje "The Guardian", majątek Muska jest wyceniany na 271 miliardów, co według niektórych źródeł czyni go najbogatszym człowiekiem w historii.

Elon Musk: Chcesz, żebym sprzedał więcej akcji?

80-letni senator Bernie Sanders jest orędownikiem wprowadzenia dużo bardzie progresywnych podatków w USA. Jest też zwolennikiem planu Joe Bidena "Build Back Better", który zakłada wyższe wydatki na odbudowę gospodarki po pandemii, wydatków społecznych oraz tych związanych na walkę z katastrofą klimatyczną. Środki byłyby pozyskane z podwyższenia podatków dla korporacji i zamożnych osób. "Podatek od miliarderów" nie jest częścią planu "Build Back Better".



"Chcesz, żebym sprzedał więcej akcji, Bernie? Powiedz tylko słowo" - napisał później Musk.

Tym samym nawiązał do ostatniego wydarzenia, kiedy to zapytał użytkowników Twittera, czy powinien sprzedać 10 proc. akcji Tesli. Po zamieszczeniu wpisu sprzedał akcje Tesli za kwotę 5 miliardów dolarów, a łącznie pozbył się udziałów wartych 7 miliardów.