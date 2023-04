Wiktoria Nasirowa, 47-letnia Rosjanka mieszkająca w Nowym Jorku, została skazana na 21 lat więzienia po tym, jak próbowała otruć bardzo podobną do niej znajomą, by ukraść jej tożsamość - donosi NBC News.

Próbowała otruć swojego sobowtóra, by przejąć tożsamość. Jest wyrok

O wyroku dla 47-letniej Rosjanki poinformowało Biuro Prokuratora Okręgowego w Queens. Ława przysięgłych uznała kobietę winną zarzucanych jej czynów - mowa o próbie otrucia i usiłowaniu zabójstwa drugiego stopnia. Skazano ją też za dokonanie napadu, napaści, bezprawnego uwięzienia i kradzieży.

Ofiara przeżyła próbę otrucia. Skradziono jej cztery tysiące dolarów, kosztowności i ukraiński paszport.

Do zdarzenia doszło w 2016 roku. Rosjanka postanowiła odebrać życie swojej znajomej, częstując ją zatrutym sernikiem. Jak podaje NBC News, toksyczną substancję, którą wykorzystała, śledczy określili jako silną toksynę z Rosji.

Poszkodowana Ukrainka pracowała w salonie piękności, z usług którego korzystała Nasirowa. W dniu przestępstwa przyjechała do Tswyk, argumentując, że potrzebuje pilnego zabiegu. W ramach rewanżu przywiozła ofierze sernik. Gdy kobieta straciła przytomność, Nasirowa próbowała upozorować samobójstwo, następnie dokonała kradzieży i uciekła. Ukrainkę znalazła jej siostra.

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo podkreślali podobieństwo fizyczne Nasirowej do ofiary, co miało stanowić motyw - kobieta miała zaplanować otrucie ofiary, by przejąć jej tożsamość. Wiktoria Nasirowa chciała tym samym uniknąć deportacji do Rosji, gdzie jest poszukiwana za morderstwo z 2014 roku.

Adwokat Rosjanki Jose Nieves przekazał, że będą odwoływać się od wyroku.