Josep Borrell apeluje o szybsze i skuteczniejsze wsparcie dla Ukrainy

Borrell zaapelował do Zachodu o przyspieszenie działań dotyczących zwiększenia pomocy dla Ukrainy . - Musimy zwiększyć nasze wsparcie, aby robić więcej i szybciej . Dlatego zwiększamy nasze zdolności w zakresie obrony przemysłowej. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych - dodał polityk.

- Cokolwiek trzeba zrobić, należy to zrobić szybko - mówił szef dyplomacji Unii Europejskiej o uruchomieniu nowej dostawy pomocy dla Ukrainy, kierując swoje słowa przede wszystkim do amerykańskich decydentów.

Josep Borrell o wojnie: Musimy to zatrzymać

- A rosyjski agresor się nie zatrzyma. My musimy to zatrzymać. Wy robicie dużo, my robimy dużo. Ale myślę, że razem możemy robić jeszcze więcej, by wesprzeć Ukraińców w tym bardzo trudnym czasie - powiedział Borrell.