W czwartek przekazano, ze niezależny inspektor - jeszcze w tym miesiącu - zajmie się zbadaniem sposobu postępowania z hospitalizacją Sekretarza Obrony Lloyda Austina. Kontrola ma związek z ukrywaną przez Pentagon chorobą i leczeniem Austina.

"Celem przeglądu jest zbadanie ról, procesów, procedur, obowiązków i działań związanych z hospitalizacją Sekretarza Obrony między grudniem 2023 r. a styczniem 2024 r." - przekazało biuro inspektora generalnego Departamentu Obrony USA.

Sprawa stanu zdrowia szefa Pentagonu wywołała polityczną burzę w Waszyngtonie, bo resort poinformował o niej Biały Dom dopiero po trzech dniach po przyjęciu do szpitala, a dodatkowo prezydent USA nie został również poinformowany o samej operacji prostaty.

Sekretarz Obrony ukrywał chorobę. Nawet prezydent USA nie wiedział

Na początku stycznia Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych trafił do szpitala w związku z powikłaniami po zabiegu prostatektomii, w związku z wykrytym u niego rakiem prostaty. Informacje ujawniono kilka dni po rozpoczęciu hospitalizacji. Jednak okazało się, że o leczeniu nie wiedział nawet prezydent USA. Administracja Joe Bidena przyznała, że dowiedziała się po kilku dniach.

"Utrzymywanie tego w tajemnicy, gdy Stany Zjednoczone borykają się z niezliczonymi kryzysami bezpieczeństwa narodowego, jest sprzeczne z normalną praktyką w stosunkach z prezydentem i innymi wyższymi urzędnikami USA oraz członkami gabinetu" - zauważyła agencja AP.

Austin przyznał się do błędu i zapowiedział lepszą transparentność. - Zdaję sobie sprawę, że mogłem wykonać lepszą pracę zapewniając odpowiednią informację opinii publicznej. Zobowiązuję się do poprawy - zadeklarował w sobotę. Jednocześnie zapewnił, że wraca do zdrowia i nie może się doczekać szybkiego powrotu do Pentagonu.

Kiedy informacje w sprawie ukrywanej choroby wyszły na jaw, niektórzy kongresmeni zaczęli wzywać do dymisji ministra. Senator Roger Wicker, najwyższy rangą republikanin w senackiej komisji sił zbrojnych, ocenił, że to wydarzenie podważa zaufanie do administracji Bidena. Wezwał Pentagon do natychmiastowego "pełnego przedstawienia faktów".

Biden nie zwolni Sekretarza Obrony w związku z ukrywaniem choroby

- Prezydent USA Joe Biden ma całkowite zaufanie do sekretarza obrony Lloyda Austina i nie zamierza go zwalniać, mimo że ten nie poinformował Białego Domu o tym, że trafił do szpitala z komplikacjami po operacji - mówił w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

- Prezydent przede wszystkim skupia się na tym, by (Austin) wyzdrowiał i ma nadzieję, że wróci do Pentagonu tak szybko, jak to możliwe - dodał. Wspomniał również, że prezydent " szanuje fakt, że Austin wziął na siebie odpowiedzialność w związku z brakiem transparentności".

