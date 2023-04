Na nagraniu, które zostało opublikowane w sieci w poniedziałek młoda kobieta "bawi się" i tańczy z dwoma fokami.

Jak informuje agencja Unian, nagranie powstało, by zamieścić je na TikToku i zostało wykonane w hotelu, który przynależy do delfinarium. Jak podaje agencja, goście hotelowi mieli móc korzystać z usługi "wypożyczania" i dostarczania im zwierząt do pokoju. W sieci pojawiło się także wideo, na którym młody mężczyzna "rozmawia" z foką, która leży na kanapie.

Telegram Rozwiń

Ukraina: Organizacja prozwierzęca zawiadomiła służby

Po pojawieniu się wideo w sieci na stronie Odeskiego Delfinarium "Nemo" zaczęły pojawiać się komentarze oburzonych internautów, którzy zwracali uwagę na niewłaściwe traktowanie zwierząt.

Reklama

"Wstyd, żeby tak traktować zwierzęta", "Jak to możliwe" - cytuje wpisy portal. Kilka godzin później wpisy zniknęły ze strony. Jak podaje portal, na stronie delfinarium nie ma także informacji, że zwierzęta można zabierać ze sobą do pokoi.

O sprawie członkowie organizacji obrony praw zwierząt UAnimals powiadomili służby. "Otrzymaliśmy wiele wiadomości z prośbą o podjęcie działań w celu zapobiegania znęcania się nad zwierzętami. Uważamy, że taka sytuacja jest niedopuszczalna" - przekazała organizacja, wzywając do ukarania winnych.

Zgodnie z ukraińskim prawem wykonywanie sesji z udziałem dzikich zwierząt, które odbywa się poza ogrodami zoologicznymi, cyrkami i delfinariami jest zabronione.

Agencja Unian przekazała, że delfinarium, komentując sprawę, stwierdziło, że "foki są towarzyskie, więc obcowanie z ludźmi jest dla nich normą".