Grafolog Tracey Trussell, oceniając listy 45-latka, stwierdziła też, że wskazują one na kogoś, kto chciałby "dowodzić i kontrolować". Zidentyfikowała również elementy pisma, które wskazują na "cierpienie z powodu winy".



W ujawnionych listach Brueckner zaznacza wielokrotnie, że jest niewinny i podkreśla, jak źle mu ze świadomością, że cały świat widzi w nim mordercę dziecka. Atakuje także prowadzących śledztwo, a prokuratorów oskarża o "dopasowywanie go" do profilu sprawcy.

Poszukiwania Madeleine McCann. Najnowsze informacje

W ostatnim tygodniu policja poszukiwała zaginionej przed laty Madeleine McCann lub jakiegokolwiek śladu po dziewczynce w rejonie zbiornika Barragem do Arade w Portugalii. Wiadomo, że w czasie działań zabezpieczono kilka plastikowych, czarnych worków. Nie wiadomo jednak, czy coś w nich było.



W czwartek informowaliśmy, że służby najpewniej kończą pracę w tym regionie, na co wskazywały medialne doniesienia.



Głównym podejrzanym w sprawie jest właśnie Niemiec Christian Brueckner, który odbywa w więzieniu karę z gwałt. Mężczyznę służby podejrzewają także o wykorzystywanie dzieci w Portugalii.



Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku, gdy przebywała w Portugalii na wakacjach z rodziną. Mała McCann zniknęła z hotelowego pokoju, kiedy jej rodzice wyszli ze znajomymi do oddalonej o zaledwie 55 metrów restauracji.