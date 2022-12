Uczy gen Z i millenialsów jak rozmawiać przez telefon

Za 480 dolarów, czyli ponad 2 tys. zł można wykupić godzinne zajęcia z rozmów przez telefon - informuje Business Insider. Zajęcia skierowane są do przedstawicieli generacji Z i millennialsów, którzy poprzez przyzwyczajenie do wysyłania wiadomości, mają obawy przez zadzwonieniem. - Moje pokolenie pamięta telefony wiszące na ścianach we wszystkich domach, uczono nas jak je odbierać i dzwonić już w młodym wieku - mówi właścicielka firmy The Phone Lady Mary Jane Copps, która prowadzi zajęcia.

