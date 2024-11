W czwartkowy wieczór po obu stronach ulicy O'Conell w Dublinie ustawiły się tysiące ludzi, którzy przyszli na halloweenowy event, zapowiedziany na stronie internetowej My Spirit Halloween .

Tłumy czekały na to, by obejrzeć procesję gigantycznych lalek, wykonanych przez jedną z najpopularniejszych irlandzkich grup teatralnych z Galway. Niestety, bardzo szybko okazało się, że żadnego pokazu nie będzie . Wściekli dublińczycy byli przekonani, że padli ofiarą nieśmiesznego żartu.

Irlandia. Fałszywa parada w Dublinie

Jak stwierdziła, fałszywe wydarzenie nie było kłamstwem, ale pomyłką, polegającą na tym, że jeden z pracowników wyciął i wkleił zawiadomienie o zeszłorocznym evencie do tegorocznego kalendarza.

Irlandia. Pakistańska firma przeprasza za pomyłkę

- To był nasz błąd. Powinniśmy byli sprawdzić wszystko dwa razy. Teraz media donoszą, że zrobiliśmy to celowo, ale to błędne myślenie - stwierdził.