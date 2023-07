Tajemnicze zaginięcie i mroczne wierzenia

Wstrząsająca historia kilku morderstw ma swój początek we wrześniu 2019 roku. W centrum uwagi śledczych i okolicznych mieszkańców znalazło się wówczas Rexburg w stanie Idaho. Jak podaje Sky News miasto to uznawane za "raj dla mormonów" . "Około 95 proc. mieszkańców to członkowie Świętych Dni Ostatnich" - podają media.

Proces trwał kilka tygodni

Po szokującym odkryciu cała społeczność śledziła przebieg procesu. Według niektórych matka dokonała morderstwa, bo wierzyła, że jej dzieci to zombie. Inni twierdzili, że sekta wierzyła w religijną apokalipsę. Ta wizja miała zmusić matkę do zabójstwa córki i syna, by ci poszli do nieba.