Turystka chciała pogłaskać kangura. Ten miał dla niej inną "propozycję"

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

Dzikie zwierzęta to nie zabawki - przypominają wielokrotnie ich opiekunowie. Nie trafia to jednak do wszystkich turystów. Przykładem jest najnowsze zdarzenie z Australii. Turystka podeszła tam do odpoczywającego kangura, by go pogłaskać. Ten miał dla niej jednak inną "propozycję".

Zdjęcie Kangur zaatakował turystkę / TORSTEN BLACKWOOD/Twitter / AFP