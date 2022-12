Spodnie górnika? Historyk temu zaprzecza

Chociaż urzędnicy aukcyjni twierdzą, że rozporek z pięcioma guzikami sugeruje, że dżinsy mogą być wczesną produkcją spodni roboczych sprzedawanych przez Levi Straussa, ponieważ "rozporek jest prawie identyczny, jak we współczesnych 'Levisach'", to historyk Tracey Panek przekazała BBC, że nie ma "żadnego związku między firmą Levi Strauss a spodniami z aukcji". Co więcej, dodała, że nie były to "spodnie robocze górnika".

Na aukcji wystawiono również inne przedmioty ze statku - ubrania z połowy XIX wieku, mosiężny dzwon, szklaną popielniczkę, a także sztućce i przedmioty kuchenne - podaje BBC.

Do katastrofy S.S Central America doszło w 1857 roku. Zginęło wtedy 425 z 578 pasażerów i członków załogi. Prawdopodobnie statek zatonął z 21 tonami złotych monet i artefaktów, a jego wrak został odkryty w 1988 roku.