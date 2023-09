Co najmniej 2497 osób zginęło, a 2476 zostało rannych w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,8, które nawiedziło w piątek Maroko - informuje Reuters. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło ten kraj. Tragiczny bilans rośnie, a ocaleni mierzą się ze skutkami kataklizmu.