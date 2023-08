Jak podaje BBC, w czwartek biuro prokuratora rekomendowało, by Trump w sprawie zarzutów związanych z wyborami stanął przed sądem 2 stycznia 2024 roku . Byłemu prezydentowi postawiono łącznie 40 zarzutów, w tym o przetrzymywanie tajnych dokumentów .

Donald Trump stanął przed sądem

W sądzie Trump złożył oświadczenie i nie przyznał się do winy. Po usłyszeniu zarzutów nie został zatrzymany. Odnosząc się do nich, stwierdził, że "to smutny dzień dla Ameryki".