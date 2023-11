Tragiczny wypadek w powietrzu. "Duża lekkomyślność"

Chwilę po tym, jak spadochroniarz wyskoczył z samolotu, doszło do wypadku. W mężczyznę uderzyło skrzydło maszyny. We wtorek pilot usłyszał wyrok - uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Podczas procesu prawnik krewnych ofiary mówił o "dużej lekkomyślności lub zaniedbaniu" ze strony pilota.