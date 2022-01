Tragiczny bilans pożaru w Kolorado. Tysiące rodzin straciło domy, trzy osoby zaginione

- Rodziny miały tylko kilka minut, aby zapakować do samochodów wszystko, co tylko mogły - swoje zwierzęta, dzieci, i wyjechać - opisuje przebieg pożaru gubernator Kolorado Jared Polis. Ogień zniszczył co najmniej tysiąc domów na przedmieściach Denver, trzy osoby uznaje się za zaginione.

Zdjęcie Gubernator Kolorado Jared Polis poinformował, że dziesiątki tysięcy ludzi musiało uciekać ze swoich domów, a pożar "w mgnieniu oka" niszczył całe dzielnice. / JASON CONNOLLY/AFP/ / East News