Tragedia w serbskiej szkole podstawowej. 14-latek losowo strzelał do ludzi

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

14-letni chłopiec postrzelił swojego nauczyciela w szkole podstawowej w Belgradzie, po czym otworzył ogień do innych uczniów i ochroniarzy. Zabił co najmniej dziewięć osób. - Najpierw strzelił do nauczyciela, a potem zaczął strzelać losowo - powiedział ojciec dziewczyny, która była w klasie w momencie zdarzenia.

Zdjęcie Atak w szkole podstawowej w Belgradzie / OLIVER BUNIC / AFP