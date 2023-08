Tragedia na zboczu K2. Himalaistka: To wypadek. Nikt nie jest winny

Norweska himalaistka Kristin Harila powiedziała BBC, że ona i jej zespół "próbowali wszystkiego", aby pomóc rannemu Mohammedowi Hassanowi. - To tragiczny wypadek. Ojciec, syn i mąż, stracił życie na K2. Myślę, że to bardzo, bardzo smutne, że tak się to skończyło - stwierdziła Harila.