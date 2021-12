W wyniku tornad, które w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę przeszły przez środkowe stany USA, śmierć poniosło co najmniej 79 osób - podały państwowe i lokalne władze.

W stanie Kentucky zginęło co najmniej 70 osób - poinformował w sobotę gubernator Andy Beshear, dodając że "w rzeczywistości liczba ofiar może przekroczyć 100 przed końcem dnia".

Burmistrz miejscowości Monette w stanie Arkansas Bob Blankenship powiedział CNN, że wskutek tornada w sobotę śmierć poniosły dwie osoby, a w pobliskiej miejscowości - jedna.

W stanie Tennessee trzy osoby zginęły w nocy podczas przejścia trąby powietrznej: jedna osoba poniosła śmierć w hrabstwie Obion, dwie - w Lake Country.

Władze w Edwardsville w stanie Illinois poinformowały, że służby ratownicze stoją przed wielkim wyzwaniem odnalezienia zaginionych pracowników w częściowo zawalonym magazynie firmy Amazon. Miejscowy szef policji Mike Fillback potwierdził, że zginęły co najmniej dwie osoby i że ratownicy pracują na miejscu.

W stanie Missouri w miejscowości Defiance śmierć poniosła 84-letnia kobieta, która podczas tornada była w swoim domu; nie są znane okoliczności jej śmierci.

- Doniesienia z miejsc dotkniętych kataklizmem rozdzierają serce - powiedział gubernator Beshear w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną WLKY w sobotę rano. - Największym wyzwaniem w chwili obecnej jest ustalenie, czy wichury będą trwać nadal czy też ustaną - dodał.

Zdjęcie Skutki tornada w USA / AFP

Gubernator Kentucky o liczbie zabitych

- Jestem całkiem pewien, że liczba zabitych może w rzeczywistości przekroczyć 100. (...) To było najbardziej niszczycielskie tornado w historii naszego stanu. Skala zniszczeń jest nieporównywalna z niczym, co kiedykolwiek widziałem - podkreślił gubernator Andy Beshear.

Według gubernatora tornado przetoczyło się przez 365 km, a na niemal 322 km pozostawiło po sobie potężne zniszczenia. Mówił o powalonych obiektach, drzewach i zniszczonych domach. Jego zdaniem część niektórych miejscowości "po prostu zniknęła". Jak dodał, kiedy uderzyło tornado około 110 osób, było w fabryce świec w Mayfield. Mogło tam zginąć kilkadziesiąt osób.

Do innych zniszczonych budynków w liczącym ok. 10 tys. mieszkańców Mayfield należą m.in. gmach sądu hrabstwa Graves i przylegające do niego więzienie.

Wiele osób uwięzionych pod gruzami w magazynie Amazona

Wiele osób zostało uwięzionych pod gruzami po zawaleniu się części dachu magazynu firmy spedycyjnej Amazon w Edwardsville. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) podała, że doszło do "masowego wypadku", potwierdzając, że wiele osób znajduje się pod gruzami. W poście na Facebooku nie przekazała jednak szczegółów, ani informacji, ile osób jest rannych i czy są ofiary śmiertelne.

Amazon pracował na wzmocnione zmiany w trudnym dla handlowców i firm wysyłkowych okresie przedświątecznym.

Szef miejscowej policji Mike Fillback poinformował dziennikarzy, że w Amazonie zginęła co najmniej jedna osoba.

Zdjęcie Magazyn Amazona po przejściu tornada / AFP

Joe Biden: Niewyobrażalna tragedia

Prezydent USA Joe Biden napisał w sobotę na Twitterze, że tornada, które w centralnych stanach minionej nocy spowodowały śmierć dziesiątek osób, to "niewyobrażalna tragedia". Dodał, że na bieżąco jest informowany o sytuacji w dotkniętych kataklizmem regionach kraju.

"Pracujemy z gubernatorami stanów, aby się upewnić, że mamy wszystko co potrzebne dla poszukiwania osób, które przeżyły" - dodał.

Komunikat Białego Domu

Prezydent USA Joe Biden w rozmowie z gubernatorem Kentucky Andy Beshearem przekazał kondolencje w związku z niszczycielskim efektem tornad, które nawiedziły stan, zabijając wiele osób - podał w sobotę Biały Dom. Prezydent polecił rządowym agencjom jak najszybsze udzielenie pomocy stanowi.

"Prezydent Biden rozmawiał tego poranka z gubernatorem Kentucky Andym Beshearem, by wyrazić kondolencje z powodu straconego życia i dewastacji, której doświadczyło Kentucky w wyniku ekstremalnej pogody, która dotknęła kilka stanów minionej nocy" - poinformował Biały Dom w komunikacie.

"Prezydent zaznaczył, że polecił FEMA (Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego) i innym agencjom federalnym udzielić jak najszybszej możliwej pomocy dla dotkniętych społeczności" - przekazał Biały Dom.

CNN: 30 tornad

CNN podała, że co najmniej 30 tornad odnotowano w sześciu stanach: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Missisipi i Tennessee.

Zgłoszono ponad 500 tys. wyłączeń prądu.

W piątek, jeszcze przed północą, Krajowe Służby Pogodowe (NWS) wydały ponad 100 ostrzeżeń przed tornadami. Według meteorologa CNN Brandona Millera jest to największa liczba ostrzeżeń o tornadach wydana kiedykolwiek w jeden grudniowy dzień.

Meteorolodzy ostrzegają przed potencjalną możliwością wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych w ciągu weekendu, w miarę jak żywioł będzie przemieszczał się na wschód.

