Tiger Woods, jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, znalazł się w poważnych tarapatach. W piątek do sądu na Florydzie wpłynął wniosek z oskarżeniem o molestowanie seksualne. Dokument złożył adwokat Erici Herman, byłej dziewczyny Woodsa.

Tiger Woods ma problemy. Była partnerka złożyła wniosek w sądzie

"Woods jest oskarżony o utrzymywanie stosunków seksualnych z Herman, kiedy dla niego pracowała, a następnie zmuszanie jej do podpisania umowy o zachowaniu poufności" - pisze portal CNN.

Do sytuacji miało dochodzić, gdy kobieta pracowała w należącej do golfisty restauracji "The Woods Jupiter".

"Szef narzucający swojemu pracownikowi inne warunki pracy ze względu na ich stosunek seksualny dopuszcza się molestowania" - napisano w pozwie przeciwko sportowcowi.

"Nigdy więcej nie zobaczy pana Woodsa"

Dokument, który złożono w sądzie, opisuje także inną sytuację. Tiger Woods miał próbować ograniczyć wolność swojej byłej partnerki, prosząc ją o wyjazd na Bahamy.

"Potem kalifornijski prawnik pana Woodsa, ni stąd ni zowąd, powiedział jej, że nigdzie się nie wybiera i nigdy więcej nie zobaczy pana Woodsa. Została zamknięta w domu i nie może wrócić" - czytamy w pozwie.

To nie pierwszy wniosek składany przez Herman przeciwko golfiście. W październiku 2022 r. złożyła skargę na bezpodstawne zerwanie przez Woodsa ustnej umowy najmu.