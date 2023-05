Pszczoły opóźniły lot o trzy godziny. Przewoźnik: Rozmawiały na tematy służbowe

"Wierzcie lub nie, ale lot Delty 1682 z Houston-Bush do Atlanty został opóźniony wczorajszego popołudnia przez to, że grupa pszczół najwyraźniej chciała przeprowadzić konwersację na tematy służbowe ze skrzydłami naszego samolotu. Bez wątpienia chciały się one podzielić najnowszymi informacjami o warunkach lotu" - przekazał przewoźnik w żartobliwym oświadczeniu po tym, jak sieć obiegły zdjęcia z incydentu.

Linie lotnicze nie podały, jakie środki były rozważane w celu umożliwienia startu samolotu, ale ostatecznie pszczoły zostały usunięte przez poruszenie samolotu za pomocą sprzętu naziemnego bez pasażerów na pokładzie - donosi CNN.

Jak przekazano, czynnikiem opóźniającym była konieczność zadbania o dobro pszczół oraz upewnienia się, że powierzchnia samolotu nie została skażona. Delta Air Lines przeprosiły także pasażerów za opóźniony lot.

Pasażerka: Wystarczyło, że włączyli silnik

Cały przebieg wydarzeń relacjonowała jedna z użytkowniczek Twittera. Publikując jeden z filmików podała, że już w momencie włączenia silnika pszczoły odleciały. "Wszystko, co musiała zrobić Delta, to włączyć samolot" - przekazała w pełnym emocji wpisie.