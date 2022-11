Yusuf, 11-latek z Leeds w Wielkiej Brytanii, zdobył 162 punkty na teście Mensy. Uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku sprawia, że osoba, która podjęła się zdawania testu, znajduje się w gronie dwóch procent ludzi na świecie o najwyższym ilorazie inteligencji.

11-letni chłopiec nie tylko uzyskał najwyższy możliwy wynik testu Mensy dla osób poniżej 18 roku życia, ale również zdobył dwa punkty więcej niż nieżyjący fizyk prof. Stephen Hawking. Dlaczego Yusuf przystąpił do testu? Jak stwierdził, "wziął udział w quizie po tym, jak przyjaciele w szkole skomentowali, jak bardzo jest mądry" - podaje BBC.

Reklama

Jak mówił chłopiec, to wyjątkowe uczucie mieć certyfikat i być w tym wąskim gronie.

Leeds. 11-latek przystąpił do testu Mensy

Yusuf zaznacza, że w szkole uważają go za mądrego, jednak on sam chciał sprawdzić, czy należy do dwóch procent populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Jego planem, jak pisze BBC, jest studiowanie matematyki na Oxfordzie lub Cambridge. Chłopiec nie żyje jednak wyłącznie nauką. W wolnym czasie układa kostkę Rubika i rozwiązuje sudoku.

Matka Yusufa dodała, że jest on pierwszą osobą w rodzinie, która przystąpiła do tego testu. Nie ukrywa, że miała również pewne obawy. - Byłam trochę zaniepokojona, bo (syn - red.) zawsze wchodził do sali pełnej dzieci, które również pisały testy. Myśleliśmy, że może być onieśmielony obecnością starszych, ale genialnie sobie poradził - mówi matka Yusufa, cytowana przez portal.

Z kolei ojciec stwierdził, że nie robili niczego wyjątkowego w przygotowaniu się do testu. W rodzinie 11-latka kolejna osoba planuje w przyszłości przystępować do testu Mensy - to młodszy brat Yusufa.