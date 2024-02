Norweska policja poinformowała o nietypowym wypadku do jakiego doszło w stolicy kraju. Kierowca tesli wjechał samochodem prosto do zimnych wód tamtejszego fiordu . Z obawy przed całkowitym zatopieniem pojazdu, dwójka pasażerów weszła na jego dach.

Nagle do pasażerów w kłopotach przypłynęła sauna. Osoby się w niej znajdujące pomogły przedostać się dwóm osobom z auta na swój mały pokład, dzięki czemu pasażerowie nie skończyli przejażdżki w lodowatej wodzie. Z całego zdarzenia nakręcono filmik, który można zobaczyć TUTAJ .

Oslo. Kierowca tesli wjechał do wody

Do incydentu odniosła się norweska policja na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Kiedy samochód znalazł się w wodzie, w aucie znajdowały się dwie osoby, które zabrała łódź saunowa" - potwierdzili funkcjonariusze.

Zaznaczono, że po wypadku auto wydobyto z wody przy użyciu lawety , a okolicę przeszukali odpowiednio wyszkoleni strażacy. Jak podano nic nie wskazywało na to, by w aucie znajdowało się więcej osób.

Jednakże, jak podaje "The Guardian", właściciel samochodu zrelacjonował sytuację i przyznał się do pomyłki. Według niego za szybko nacisnął pedał gazu i stoczył się do wody. Myślał, że nowoczesne auto znajduje się w trybie parkowania.