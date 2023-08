Daniel Sancho przyleciał do Tajlandii 30 lipca. Dzień później do syna hiszpańskiego aktora dołączył 44-letni kolumbijski chirurg plastyczny Edwin Arrieta Arteaga . Choć 29-latek zarezerwował własny nocleg, mieszkał w pokoju wynajętym mu przez starszego znajomego - donosi "El Pais".

Obywatel Hiszpanii został zatrzymany mniej niż 24 godziny później. W sobotę Daniel Sancho przyznał się do zabójstwa i poćwiartowania Edwina Arteagi. - Jestem winny, ale byłem zakładnikiem Edwina. Trzymał mnie jako zakładnika (...) Sprawił, że zniszczyłem swój związek, zostałem zmuszony do robienia rzeczy, których nigdy bym nie zrobił - stwierdził 29-latek w rozmowie z agencją EFE.

Tajlandia. Syn aktora przyznał się do zbrodni

- Oszukał mnie, wmówił mi, że chce zrobić ze mną interes, włożyć pieniądze w spółkę, której jestem udziałowcem. Mówił, że zrobimy coś razem, że pojedziemy do Meksyku, Chile, Kolumbii, żeby otworzyć tam restauracje, ale to wszystko było kłamstwem. Jedyne, czego chciał, to żebym został jego chłopakiem - przyznał Hiszpan.