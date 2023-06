Film nagrano prawdopodobnie gdzieś w Tajlandii. Na nagraniu widać wyjątkową wiewiórkę, która może pochwalić się niesamowitym... talentem aktorskim.



Zaskakujące wideo stało się hitem internetu - obejrzano je miliony razy. Klip pojawił się mediach społecznościowych na wielu profilach, które chciały jeszcze bardziej rozpowszechnić nagranie.



Dlaczego materiał stał się tak popularny? Na filmie widać żwawo poruszającą się wiewiórkę, która w pewnym momencie przewraca miotłę. Przedmiot wyraźnie ją intryguje, ponieważ kilka sekund później podchodzi do niego i wywraca się, trzymając za trzonek.

Wiewiórka gwiazdą kina. Film podbił internet

Następnie kładzie się pod uchwytem - ten ląduje na jej brzuchu. W kolejnych sekundach zwierzak sprytnie przesuwa trzonek na swoją szyję, a łapki rozkłada na boki, "fingując swoją śmierć".

"Dramatyczne" sceny trwają kilkanaście sekund, bo wiewiórka wiele razy koryguje ułożenie swojego ciała i "narzędzia zbrodni", co zachwyciło wielu oglądających użytkowników.

Zabawny materiał zachęcił widzów do komentowania. Wielu z nich apelowało o Oskara dla utalentowanego zwierzaka. "Uwielbiam, jak co chwilę sprawdza, czy miotła nadal tam jest", "to jest takie dobre", "co chwilę sprawdza, jak reagują ludzie i poprawia ułożenie miotły" - to tylko niektóre z komentarzy fanów klipu z wiewiórką.

Jak już wspomnieliśmy, film opublikowano na wielu profilach w mediach społecznościowych, więc trudno precyzyjnie określić, ile razy obejrzano wideo. Wymowne są już jednak dane pochodzące z jednego źródła. Na profilu "Sarah Bee" na Twitterze film wyświetlono niemal 22 miliony razy.