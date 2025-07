Dziennikarze brytyjskiej gazety zwracają uwagę, że zaplanowana na 3 września parada organizowana w na Placu Tienanmen w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej może być dobrą okazją do poprawy relacji chińsko-amerykańskich i pierwszego bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem , odkąd ten powrócił do Białego Domu.

Rosyjski prezydent miał już zaakceptować zaproszenie do Chin , o czym poinformował jego doradca Jurij Uszakow. Pekin dotychczas nie skomentował informacji dotyczących ewentualnego zaproszenia Trumpa. Podgrzał jednak spekulacje, gdy odmówił zaprzeczenia doniesieniom japońskiej agencji informacyjnej Kyodo twierdzącej, że decyzja o wysłaniu zaproszenia do Waszyngtonu już zapadła.

W ostatnich dniach Pekin przywrócił eksport do USA minerałów ziem rzadkich, a Stany Zjednoczone w odpowiedzi poluzowały ograniczenia dotyczące eksportu do Chin zaawansowanych chipów.

- Jestem bardzo zawiedziony prezydentem Putinem. Myślałem, że jest kimś, kto wierzy w to, co mówi. A on mówi pięknie, a później nocą bombarduje ludzi. Nie podoba nam się to - powiedział w ubiegłą niedzielę Trump. Amerykański prezydent zapowiedział w ostatnich dniach również, że jeśli Rosjanie nie zgodzą się w ciągu 50 dni na zawieszenie broni, to nałoży sankcje na nich i na ich partnerów handlowych.