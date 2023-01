Zarząd spółdzielni w swojej decyzji podkreśla, że choć w mieszkaniu panował nieporządek, to nie można tego uznać za zaniedbanie. Hałasy dobiegające z mieszkania również nie są wystarczającym powodem do eksmisji. Najemca stracił mieszkanie, ze względu na pleśń. Sprawa została zgłoszona do opieki społecznej.

