Szukali jej trzy dni. Okazało się, że "utknęła"

Jak podaje Departament Policji Stoughton w USA kobieta była poszukiwana przez około tydzień. Zaginięcie Emmy Tetewsky zgłoszono 26 czerwca, a 3 lipca służbom udało się ją uratować.

USA. Poszła do rezerwatu, zaginęła

Kobieta poszła do lasu w rezerwacie przyrody w Massachusetts, ponieważ często wybierała to miejsce na modlitwę. Nie wiadomo, czemu 31-latka tym razem nie wróciła do domu.

Jej krzyki usłyszeli turyści, którzy nie widząc, gdzie jest kobieta, zadzwonili na numer ratunkowy. Po przybyciu na miejsce trzech oficerów z Easton przeszukiwało bagna, brodząc 50 stóp od brzegu.

Musieli przedrzeć się przez gęste błoto i zarośla, ale w końcu udało im się dotrzeć do 31-latki.

USA. Szukali jej trzy dni. Utknęła na bagnach

Gdy wyciągano ją z błota, kobieta była przytomna i kontaktowała. Odniosła jednak poważne obrażenia i trafiła do szpitala. Jej zdrowiu nie zagraża na ten moment niebezpieczeństwo.

Szacuje się, że musiała przebywać w błocie co najmniej trzy dni.

"Kobieta mieszka w Stoughton, na północny wschód od parku stanowego i nie posiada samochodu ani telefonu komórkowego" - informowali policjanci.

- Chciałbym pochwalić naszych funkcjonariuszy Easton, którzy ślepo wskoczyli do wody i posłuchali wezwań kobiety o pomoc -powiedział szef policji Easton Keith Boone.

