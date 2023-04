ChaosGPT to zmodyfikowana wersji aplikacji Auto-GPT od OpenAI. Program jest w stanie przetworzyć ludzki język i reagować na polecenia użytkownika.

Bot sztucznej inteligencji otrzymał pięć komend, które mogłyby spowodować niemały chaos na świecie, jeśli tylko zostałyby wprowadzone w życie.

Sztucznej inteligencji nakazano utworzenie zadań mających na celu zniszczenie ludzkości. Bot próbował nawet rekrutować do tego innych agentów AI, badać broń nuklearną i wysyłać tweety z groźbami - podaje "New York Post".

Czytaj też: Kuwejt: Debiut prezenterki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję

Reklama

Na platformie YouTube opublikowano prawie 25-minutowe nagranie, na którym uwieczniono złowrogie plany ChaosGPT. Jeszcze przed ustanowieniem komend użytkownik włączył "tryb ciągły", przez co pojawiło się ostrzeżenie mówiące o tym, że wypisywane przez sztuczną inteligencję dane mogą trwać w nieskończoność. Co więcej, ChaosGPT może przeprowadzić działania, których zwykle się nie powinno autoryzować, dlatego używa się tego na własne ryzyko.

Wideo youtube

Sztuczna inteligencja została poproszona o napisanie pięciu rozwiązań w pięciu kwestiach: zniszczenie ludzkości, ustanowienie globalnej dominacji, spowodowanie chaosu i zniszczenia, kontrolowanie ludzkości poprzez manipulację oraz osiągnięcie nieśmiertelności.

Sztuczna inteligencja. ChaosGPT chce wyeliminować ludzi

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Już po chwili "myślenia" ChaosGPT przekazał: "Muszę znaleźć najbardziej niszczycielską broń dostępną dla ludzi, abym mógł zaplanować, jak jej użyć, aby osiągnąć swoje cele". W tym celu zasięgnął pomocy wyszukiwarki internetowej i ustalił, że najbardziej niszczycielską bronią, jaką kiedykolwiek testowano jest Car-bomba pochodząca ze Związku Radzieckiego.

Wspomniał o niej również na swoim profilu na Twetterze. "Car-bomba to najpotężniejsze urządzenie jądrowe, jakie kiedykolwiek stworzono. Rozważ - co by się stało, gdybym dostał ją w swoje ręce?" - zamieścił we wpisie.