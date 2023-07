Emma Anderson z Glasgow miała 15 lat, kiedy zdiagnozowano u niej kardiomiopatię przerostową. Od najmłodszych lat jej córka Darcey wiedziała, że mama ma "chore serce" i może zdarzyć się sytuacja, w której trzeba będzie wezwać pomoc. Miało to miejsce dwukrotnie.

Za każdym razem dziewczynka skorzystała z pomocy asystenta głosowego Alexy.

- Ustawiłam Alexę tak, że jeśli zemdleję lub źle się poczuję, wszystko, co mała musi zrobić, to powiedzieć "Alexa, wezwij pomoc", a to zadzwoni do mojej mamy, która mieszka za rogiem - powiedziała BBC Radio Scotland Anderson.

Raz - gdy była w naprawdę złym stanie - córka wezwała nawet karetkę.

Nagły przeszczep serca

27-letnia dziś kobieta radziła sobie, korzystając głównie z leków. Podczas rutynowej kontroli powiedziano jej, że pilnie potrzebuje ratującego życie przeszczepu serca.

Emma poddała się operacji w kwietniu 2022 roku, w szpitalu NHS Golden Jubilee w Clydebank. Przeszczep w znaczący sposób poprawił jakość jej życia. Mogła również bez obaw poślubić swojego partnera.

- Przypadek Emmy pokazuje, jak cenna i kluczowa opieka zapewniana jest naszym pacjentom przez NHS (publiczną ochronę zdrowia na Wyspach - red.) - powiedział dyrektor placówki Gordon James.

